 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Катастрофы поездов в Брянской и Курской областях ,  
0 

Богомаз назвал вес моста, обрушившегося в Брянской области из-за подрыва

Богомаз: подорванный мост в Брянской области весил около 800 тонн
Сюжет
Катастрофы поездов в Брянской и Курской областях
Сюжет
ПМЭФ-2025
Фото: avbogomaz / Telegram
Фото: avbogomaz / Telegram

Мост, обрушившийся в результате теракта в Брянской области, весил порядка 800 тонн, сообщил губернатор региона Александр Богомаз на Петербургском международном экономическом форуме в интервью «РИА Новости».

«А представляете, что такое мост? Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон. Это нужно было все разбить, нужно было убрать», — сказал губернатор.

Богомаз отметил, что дорожники на безвозмездной основе за сутки провели «колоссальную работу», что позволило возобновить движение железнодорожных составов уже в 21:30. Вместе с тем глава региона подчеркнул, что железнодорожники восстановили разрушенное полотно.

РЖД усилят меры безопасности после теракта с поездом в Брянской области
Общество
Прощание с машинистом поезда № 86 Климов &mdash; Москва Павлом Мишиным, погибшим при обрушении моста в Брянской области, 4 июня 2025 года

В ночь на 1 июня 2025 года в Брянской и Курской областях произошли две катастрофы на железных дорогах. В Брянской области пассажирский поезд № 86 Климов — Москва столкнулся с обрушившимся автомобильным мостом. Погибли семь человек, пострадали еще 120. В Курской области в ту же ночь рухнул железнодорожный мост; пострадали машинист и два его помощника.

Власти заявили, что в обоих случаях причиной стал подрыв. Возбуждены уголовные дела по статье о теракте.

Президент России Владимир Путин связал обе трагедии с попыткой сорвать российско-украинские переговоры в Стамбуле, отметив, что решение об акциях злоумышленники принимали на Украине «на политическом уровне». Позднее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что заказчиками теракта стали спецслужбы Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Брянская область Брянск теракт железная дорога Александр Богомаз мосты обрушение ПМЭФ
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Кремль обвинил власти Украины в приказе взорвать мост в Брянской области
Политика
Бастрыкин рассказал о прошедших поисках в Брянской области ДРГ Украины
Политика
Бастрыкин сообщил о еще двух неразорвавшихся зарядах в Брянской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 23 июн, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 23 июн, 18:45
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
TSN не включил российских хоккеистов в топ‑10 драфта НХЛ Спорт, 09:59
Израиль пригрозил Ирану «максимальной решимостью» при нарушении перемирия Общество, 09:53
Лидерское долголетие: как топ-менеджеру старше 55 лет остаться нужнымПодписка на РБК, 09:50
Цена газа в ЕС упала на 12% на новостях о перемирии на Ближнем Востоке Инвестиции, 09:48
Богомаз назвал вес моста, обрушившегося в Брянской области из-за подрыва Общество, 09:48
Какие «смелые решения» страны НАТО примут на саммите в Гааге Политика, 09:42
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Названы лидеры по аренде жилья в Сочи летом 2025 года Недвижимость, 09:39
Медцентр пострадал при атаке БПЛА ВСУ на Курскую область Политика, 09:37
В Пензе и Саратове ограничили полеты самолетов Политика, 09:34
Контракты с акцентом: как правильно общаться с азиатскими поставщикамиПодписка на РБК, 09:31
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
Задержан стрелявший в главу колледжа олимпийского резерва и его адвоката Общество, 09:28
Израиль вслед за Ираном согласился на инициативу Трампа прекратить огонь Политика, 09:22