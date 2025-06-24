Богомаз назвал вес моста, обрушившегося в Брянской области из-за подрыва

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Мост, обрушившийся в результате теракта в Брянской области, весил порядка 800 тонн, сообщил губернатор региона Александр Богомаз на Петербургском международном экономическом форуме в интервью «РИА Новости».

«А представляете, что такое мост? Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон. Это нужно было все разбить, нужно было убрать», — сказал губернатор.



Богомаз отметил, что дорожники на безвозмездной основе за сутки провели «колоссальную работу», что позволило возобновить движение железнодорожных составов уже в 21:30. Вместе с тем глава региона подчеркнул, что железнодорожники восстановили разрушенное полотно.

В ночь на 1 июня 2025 года в Брянской и Курской областях произошли две катастрофы на железных дорогах. В Брянской области пассажирский поезд № 86 Климов — Москва столкнулся с обрушившимся автомобильным мостом. Погибли семь человек, пострадали еще 120. В Курской области в ту же ночь рухнул железнодорожный мост; пострадали машинист и два его помощника.

Власти заявили, что в обоих случаях причиной стал подрыв. Возбуждены уголовные дела по статье о теракте.

Президент России Владимир Путин связал обе трагедии с попыткой сорвать российско-украинские переговоры в Стамбуле, отметив, что решение об акциях злоумышленники принимали на Украине «на политическом уровне». Позднее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что заказчиками теракта стали спецслужбы Украины.