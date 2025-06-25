Минобороны сообщило о 22 сбитых над Россией беспилотниках

Над семью российскими регионами были сбиты 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны в телеграм-канале. Их уничтожили примерно за 1,5 часа — с 21:15 мск до 22:40 мск 24 июня.

Больше всего беспилотников сбили над Белгородской областью — 12, позднее над регионом сбили еще один аппарат. Над Татарстаном уничтожили четыре дрона, а над Ульяновской областью — два. Еще по одному беспилотнику сбили над Саратовской и Брянской областями, а также Крымом.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ. Ранее вечером 24 июня, с 16:10 мск до 19:50 мск, Минобороны отчиталось об уничтожении 22 дронов над пятью регионами — Воронежской, Белгородской, Саратовской и Самарской областями, а также над Татарстаном.