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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о 22 сбитых над Россией беспилотниках

Сюжет
Военная операция на Украине

Над семью российскими регионами были сбиты 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны в телеграм-канале. Их уничтожили примерно за 1,5 часа — с 21:15 мск до 22:40 мск 24 июня.

Больше всего беспилотников сбили над Белгородской областью — 12, позднее над регионом сбили еще один аппарат. Над Татарстаном уничтожили четыре дрона, а над Ульяновской областью — два. Еще по одному беспилотнику сбили над Саратовской и Брянской областями, а также Крымом.

Власти нескольких регионов России сообщили о сбитых беспилотниках
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ. Ранее вечером 24 июня, с 16:10 мск до 19:50 мск, Минобороны отчиталось об уничтожении 22 дронов над пятью регионами — Воронежской, Белгородской, Саратовской и Самарской областями, а также над Татарстаном.

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Теги
Полина Харчевникова
беспилотники Минобороны Военная операция на Украине
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Над Россией уничтожили 22 беспилотника за 3,5 часа
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