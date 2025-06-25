Развожаев рассказал об усилении обороны Севастополя

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Оборона Севастополя была серьезна усилена за год, все атаки ракет и беспилотников на город отражают еще над морем, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Ракетные атаки в последнее время практически не случаются, либо они купируются еще над морской линией, над морской чертой. Беспилотники, в принципе, примерно в такой же логике отбиваются», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава Севастополя отметил, что атаки происходят достаточно регулярно, но избежать последствий для гражданского населения удается благодаря тому, что «очень серьезно за год нарастили усилия, эффективность, эшелонированность обороны».

В начале июня Развожаев сообщил, что в Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения — «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!». В городе также применяют еще два сигнала — «воздушная тревога» и «баллистика».

Решение о введении новых сигналов принял оперативный штаб на случай атак надводными безэкипажными катерами, а также комбинированных атак с применением катеров, ракет и дронов.