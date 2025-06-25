 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Развожаев рассказал об усилении обороны Севастополя

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Оборона Севастополя была серьезна усилена за год, все атаки ракет и беспилотников на город отражают еще над морем, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Ракетные атаки в последнее время практически не случаются, либо они купируются еще над морской линией, над морской чертой. Беспилотники, в принципе, примерно в такой же логике отбиваются», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава Севастополя отметил, что атаки происходят достаточно регулярно, но избежать последствий для гражданского населения удается благодаря тому, что «очень серьезно за год нарастили усилия, эффективность, эшелонированность обороны».

Жителей Севастополя начнут оповещать о морской опасности
Политика
Севастополь

В начале июня Развожаев сообщил, что в Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения — «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!». В городе также применяют еще два сигнала — «воздушная тревога» и «баллистика».

Решение о введении новых сигналов принял оперативный штаб на случай атак надводными безэкипажными катерами, а также комбинированных атак с применением катеров, ракет и дронов.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова
Михаил Развожаев Севастополь оборона
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
Материалы по теме
Жителей Севастополя начнут оповещать о морской опасности
Политика
В Севастополе приостановили движение морского транспорта
Общество
Развожаев сообщил об отсутствии повреждений из-за атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 91,74 (+1,9) Инвестиции, 24 июн, 19:09 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 78,39 (+0,1) Инвестиции, 24 июн, 19:09
Трамп заявил, что Зеленский находится «в тяжелой ситуации» Политика, 08:56
ФСБ сообщила об аресте двух агентов молдавских спецслужб в Москве Политика, 08:54
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты Политика, 08:47
Полиция нашла почти 40 нелегальных мигрантов в хостелах у Шереметьево Общество, 08:43
Создатель Brawl Stars Илкка Паананен: «Слово «менеджер» — ругательство»Подписка на РБК, 08:36
Богомаз назвал стоимость программы восстановления Брянской области Политика, 08:34
До ₽2 млн в месяц: сколько стоит содержание дома на Рублевке Недвижимость, 08:30
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Почему доходы от недвижимости в Дубае больше не будут «феноменальными»Подписка на РБК, 08:16
WSJ узнала о росте интереса Китая к «Силе Сибири-2» из-за Ирана и Израиля Экономика, 08:10
Как заправляться на 5 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil, 08:05
«Мафиози», драки, девочки. Чем запомнился самый самобытный клуб КХЛ Спорт, 08:01
Признаки охлаждения. Пройден ли пик дефицита кадров в РоссииПодписка на РБК, 08:01
NYT сообщила о срыве триумфа Трампа на саммите НАТО из-за отчета по Ирану Политика, 08:00
Развожаев рассказал об усилении обороны Севастополя Политика, 07:59