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Война Израиля и Ирана ,  
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США решили возобновить работу посольства в Израиле

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Война Израиля и Ирана

Посольство США в Израиле возобновит свою работу в среду, 25 июля, сообщает диппредставительство на своем сайте.

«В связи с прекращением огня между Израилем и Ираном Командование Главного фронта сняло все ограничения, а США Посольство будет открыто, как обычно, в среду, 25 июня», — говорится в сообщении.

Кроме этого, все приказы о размещении убежища для госслужащих США и членов их семей были отменены. Визовые операции в Иерусалиме и Тель-Авиве возобновят в понедельник, 30 июня.

Отделения посольства США в Израиле закроют до 20 июня
Политика
Фото:Corinna Kern / dpa / Global Look Press

Отделение посольства США в Иерусалиме также было закрыто 16 и 17 июня. Позднее все отделения в Израиле были закрыты на пять дней — с 20 июня.

Соответствующее решение было принято на фоне конфликта между Израилем и Ираном. Так, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», обвинив Иран в приближении к созданию ядерного оружия. Тегеран отверг обвинения и объявил об операции «Истинное обещание 3».

Позднее, 22 июня в конфликт вмешались США, нанеся удары по объектам ядерной программы Ирана в трех городах — в Исфахане, Фордо и Натанзе. Затем в ночь на 24 июня американский президент Дональд Трамп анонсировал прекращение огня между Израилем и Ираном. Однако в тот же день он обвинил Израиль и Иран в нарушении режима.

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Полина Харчевникова
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