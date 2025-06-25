Во всех российских аэропортах сняли ограничения

Аэропорты Казани и Нижнекамска сняли ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. На момент создания материала, все российские аэропорты возобновили свою работу.

До этого, за 24 июня, помимо Казани и Нижнекамска ограничения вводили в двух московских аэропортах — Внуково и Шереметьево, а также аэропортах Тамбова, Саратова, Пензы и Самары, Ульяновска и Чебоксар.