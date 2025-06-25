В четырех аэропортах сняли ограничения на полеты

Аэропорты Пензы, Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар возобновили свою работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В своем телеграм-канале он уточнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

За 24 июня помимо московских аэропортов свою работу временно приостановили воздушные гавани Тамбова (8:29 мск), Пензы (9:20 мск), Саратова (9:29 мск), Самары и Ульяновска (12:00 мск), а также Чебоксар (13:50 мск), Казани и Нижнекамска (16:30).

В Тамбове временные ограничения сняли в 22:45 мск, а в Саратове — в 23:40 мск. На момент создания материала меры все еще действуют в аэропортах Казани и Нижнекамска.