В четырех аэропортах сняли ограничения на полеты
Аэропорты Пензы, Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар возобновили свою работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В своем телеграм-канале он уточнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
За 24 июня помимо московских аэропортов свою работу временно приостановили воздушные гавани Тамбова (8:29 мск), Пензы (9:20 мск), Саратова (9:29 мск), Самары и Ульяновска (12:00 мск), а также Чебоксар (13:50 мск), Казани и Нижнекамска (16:30).
В Тамбове временные ограничения сняли в 22:45 мск, а в Саратове — в 23:40 мск. На момент создания материала меры все еще действуют в аэропортах Казани и Нижнекамска.
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