Орбан рассказал, какие страны не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО

Орбан: Венгрия, США и Турция не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО

Венгрия, США и Турция не хотят видеть украинского президента Владимира Зеленского на предстоящем саммите НАТО, заявил венгерский премьер-министра Виктор Орбан, сообщает Origo.

По его словам, отсутствие Зеленского в официальной программе саммита показывает на то, что «предыдущая глава закончена».

«Американцы, турки и словаки [помимо Венгрии] также ясно дали понять, что они не хотят сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь заходит о НАТО», — сказал Орбан.

Он также подчеркнул, что в национальных интересах Венгрии, чтобы Украины не становилась членом НАТО и Евросоюза ни в какой форме.

Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Ранее прошла групповая фотосессия лидеров стран, трансляцию мероприятия вел телеканал CSPAN. На нем Зеленского поставили подальше от американского лидера Дональда Трампа — глава Белого дома стоит почти в центре в первом ряду, в то время как украинский лидер находится намного правее во втором.

Газета The Washington Post пишет, что организаторы мероприятия стараются держать Зеленского и Трампа как можно дальше от друг друга на публике, чтобы избежать раздражения американского президента.

На повестке саммита новый крупный план по вложениям в оборону альянса. По данным Politico, проблемы Украины в Гааге будут обсуждать не слишком активно. Издание также сообщило, что была отменена встреча Совета НАТО — Украина, а Зеленского пригласили только на ужин в честь открытия саммита.

Кроме этого, за неделю до саммита Bloomberg сообщил, что в итоговое коммюнике саммита не войдет пункт о североатлантической перспективе Украины, который раньше в нем фигурировал. Однако, по словам генсека НАТО Марка Рютте, в итоговом заявлении будут «важные формулировки об Украине, включая привязку к ней оборонных расходов до 2035 года и необходимость Украины продолжать борьбу».