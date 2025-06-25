Аэропорт Саратова возобновил работу
В аэропорту Саратова (Гагарин) сняли временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«За время действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Саратов», — написал он в своем телеграм-канале.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Российские аэропорты периодически приостанавливают свою работу на фоне угрозы атаки беспилотников. Воздушная гавань Саратова не работала примерно с 9:30 мск июня до 23:40 мск 24 июня.
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