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Военная операция на Украине ,  
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В Запорожской области после удара ВСУ частично пропал свет

Балицкий: после удара ВСУ часть Запорожской области осталась без света
Сюжет
Военная операция на Украине

Часть Запорожской области осталась без света после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.

«Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области. ВСУ вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре <...> повреждения получили несколько объектов», — написал он в своем телеграм-канале.

Балицкий добавил, что над восстановлением электричества на месте работают бригады энергетиков. Губернатор не уточнил, о каких именно территориях идет речь.

Часть жителей Запорожской области осталась без света после атаки дронов
Политика

Власти приграничного региона регулярно отчитываются об атаках и ударах со стороны ВСУ. Так, часть жителей Запорожской области вновь остались без света 12 июня. Тогда после атаки украинского беспилотника электроснабжения лишилась часть Акимовского муниципального округа.

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Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Запорожская область ВСУ электричество Удары Евгений Балицкий
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Часть жителей Запорожской области осталась без света после атаки дронов
Политика
Запорожская область осталась без света из-за недавних атак ВСУ
Общество
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение после атак
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