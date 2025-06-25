В Запорожской области после удара ВСУ частично пропал свет
Часть Запорожской области осталась без света после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
«Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области. ВСУ вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре <...> повреждения получили несколько объектов», — написал он в своем телеграм-канале.
Балицкий добавил, что над восстановлением электричества на месте работают бригады энергетиков. Губернатор не уточнил, о каких именно территориях идет речь.
Власти приграничного региона регулярно отчитываются об атаках и ударах со стороны ВСУ. Так, часть жителей Запорожской области вновь остались без света 12 июня. Тогда после атаки украинского беспилотника электроснабжения лишилась часть Акимовского муниципального округа.
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