Пропавших в Оренбургской области девочек нашли мертвыми в лесополосе

Фото: СУ СК России по Оренбургской области

В Оренбургской области нашли тела двух девочек 13 и 14 лет, которые пропали 22 июня в селе Первая Григорьевка Сакмарского района, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального СК.

Тела девочек обнаружили в лесополосе в километре от населенного пункта.

По предварительным данным, на телах девочек не было выявлено признаков насильственной смерти. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения детей.

Причины смерти устанавливаются.