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Общество ,  
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Пропавших в Оренбургской области девочек нашли мертвыми в лесополосе

Фото: СУ СК России по Оренбургской области
Фото: СУ СК России по Оренбургской области

В Оренбургской области нашли тела двух девочек 13 и 14 лет, которые пропали 22 июня в селе Первая Григорьевка Сакмарского района, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального СК.

Тела девочек обнаружили в лесополосе в километре от населенного пункта.

По предварительным данным, на телах девочек не было выявлено признаков насильственной смерти. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения детей.

Причины смерти устанавливаются.

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Фото:Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press

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Плугина Ирина
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