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Пропавших в Оренбургской области девочек нашли мертвыми в лесополосе
В Оренбургской области нашли тела двух девочек 13 и 14 лет, которые пропали 22 июня в селе Первая Григорьевка Сакмарского района, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального СК.
Тела девочек обнаружили в лесополосе в километре от населенного пункта.
По предварительным данным, на телах девочек не было выявлено признаков насильственной смерти. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения детей.
Причины смерти устанавливаются.
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