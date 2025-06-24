Вучич заявил об угрозах «извне и изнутри» после остановки экспорта оружия

Сербский президент Вучич заявил, что подвергается «большому давлению» после того, как 23 июня приостановил экспорт оружия. Никого не волнуют интересы Сербии, сказал Вучич, все хотят ей «сломать хребет»

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Президент Сербии Александр Вучич попал под большое давление с тех пор, как приостановил экспорт оружия и боеприпасов, его цитирует Rtvbn.

Белград накануне, 23 июня, приостановил экспорт боеприпасов из страны в связи с введением новых мер контроля и планами по вооружению собственной армии.

«Приказ <...> о том, что больше не будет вывоза боеприпасов. Это создает для нас серьезную проблему, потому что со вчерашнего вечера я подвергаюсь большому давлению как извне, так и изнутри», — сказал Вучич.

Так он прокомментировал вопрос журналистов о том, что нападки на президента усилились после заявления о прекращении экспорта оружия, а также о сообщениях, что израильский самолет Boeing 747 с боеприпасами приземлился в Белграде.

Сербия не будет экспортировать и то оружие, на поставки которого уже были заключены контракты, сказал Вучич. Он пояснил, что испытывал «огромное давление, чтобы отпустить одну, две, три, пять, десять, пятьдесят партий, потому что они были согласованы», но Сербия не будет этого делать.

Тогда его предупредили, что на оборонных заводах будут организованы демонстрации, потому что рабочим «нужно получать зарплату и жить за счет всего этого».

Вучич также подчеркнул, что никого не волнуют интересы Сербии и все могли бы «сломать хребет Александру Вучичу», потому что его — волнуют.

Сербский лидер добавил, что «в ближайшее время, только по решению Совета национальной безопасности» Сербия будет продавать боеприпасы и оружие какой-либо стране. Сейчас торговля оружием идет только с Кипром и Азербайджаном, сказал Вучич. Как он отметил, в будущем Сербия создаст черные, серые и белые списки для экспорта оружия.

Ранее Вучич подчеркивал, что Сербия продолжит искать новые рынки сбыта для своей военной продукции, чтобы обеспечить национальный ВПК заказами.

Москва неоднократно обвиняла Белград в поставках боеприпасов Киеву. В конце мая 2025 года Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что сербские военные компании при поставках Киеву прикрываются фальшивыми сертификатами. Вучич после этого обещал не исполнять военные контракты в случае подозрений, что конечным получателем станет Киев, однако отметил, что Сербия продолжит продажу своего оружия за рубеж.