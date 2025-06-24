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Как в Забайкалье спасатели пятые сутки тушат лесной пожар. Видео

В Забайкалье спасатели пятые сутки тушат лесной пожар

Как в Забайкалье спасатели пятые сутки тушат лесной пожар. Видео
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Сотрудники МЧС пятый день тушат крупный лесной пожар вблизи поселка Атамановка Забайкальского края. На данный момент площадь возгораний составляет 4,5 тыс. га, сообщила пресс-служба МЧС России.

В ликвидации природного пожара задействованы более 250 специалистов и 65 единиц техники, включая авиацию МЧС России: самолет Ил-76, два борта Бе-200ЧС и вертолет Ми-8.

«Сотрудники ведомства отстаивают дачные кооперативы, детские лагеря и объекты экономики. Обстановка стабильная, прямой угрозы жилому массиву нет», — говорится в сообщении.

По словам начальника третьего пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Юрия Малюкова, ситуацию осложняют погодные условия: засуха, жара и ветер.

«В Забайкальском крае обильные осадки давно не проходили. Ветер разгоняет этот пожар и в некоторых моментах не дает работать нам — профессиональным пожарным подразделениям», — объяснил Малюков.

О крупном лесном пожаре на 40 га вблизи поселка Атамановка Читинского района стало известно 20 июня. Тогда МЧС привлекло два самолета Бе-200 и усилило наземную группировку.

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Теги
Анастасия Бычкова
Забайкальский край пожар МЧС
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