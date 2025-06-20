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Общество ,  
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В Забайкалье самолеты тушат лесные пожары. Видео

Появилось видео с тушением лесного пожара с пожарных самолетов в Забайкалье

В Забайкалье самолеты тушат лесные пожары. Видео
Video

Авиация МЧС пытается потушить природный пожар на 40 га в Забайкалье вблизи поселка Атамановка. Привлечены два самолета Бе-200, усилена наземная группировка, сообщает ведомство.

«К ликвидации и окарауливанию привлечены порядка 160 специалистов и 22 единицы техники. Тушение осложняют сильный ветер и жара», — сообщило МЧС.

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Фото:Минприроды Забайкалья

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Теги
МЧС Забайкальский край пожар
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