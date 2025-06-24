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Общество ,  
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В АТОР разъяснили ситуацию с блокировкой телефонов в Египте

Базар в Каире, Египет
Базар в Каире, Египет (Фото: Alexanderstock23 / Shutterstock)

Российские телефоны с сим-картами, зарегистрированными в России, не попадают под таможенные ограничения Египта, согласно которым все новые смартфоны, не прошедшие официальную регистрацию, должны быть отключены от местных сотовых сетей в течение 90 дней.

Об этом РБК сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Он пояснил, что правило, вступившее в силу в январе 2025 года, касается только пользователей, у которых есть второй смартфон, и в нем установлена египетская сим-карта, при пребывании в стране более 90 дней.

«Первый телефон новой нормой не затрагивается вообще, и при использовании роуминга или e-SIM никаких блокировок нет», — отметил Мурадян.

В АТОР уточнили, что правило направлено на борьбу с нелегальным ввозом смартфонов и не касается туристов, поскольку средняя продолжительность отдыха россиян в Египте составляет 7–9 ночей. По данным ассоциации, туроператоры не фиксировали жалоб на проблемы со связью.

Как сообщили АТОР в Управлении по развитию туризма Египта, «любой, кто прибывает с двумя смартфонами и использует египетскую сим-карту во втором телефоне, при нахождении в стране более 90 дней обязан заплатить таможенную пошлину в размере 38% от стоимости второго устройства, если не зарегистрирует его». При сроке пребывания менее 90 дней блокировок не возникает.

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Фото:Khaled Elfiqi / EPA / TACC

Ранее телеграм-канал Shot сообщил о блокировке телефонов россиян в Египте из-за нового закона, согласно которому новые смартфоны, не зарегистрированные официально, отключают от местных сотовых сетей спустя 90 дней, а для снятия блокировки нужно заплатить налог в размере 38% от стоимости устройства.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) РБК сообщили, что жалоб от российских туристов по этому вопросу не поступало.

«РСТ обратился с данным вопросом к туроператорам, состоящим в союзе, обращений российских туристов с жалобами по данному вопросу зафиксировано в последнее время не было», — говорится в сообщении.

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Теги
Плугина Ирина, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Египет АТОР блокировка мобильные телефоны новости
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