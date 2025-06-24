 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Израиль нанес удары по окрестностям городов на севере Ирана

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Ударам подверглись окрестности городов Баболь и Бабольсер, пишет ISNA. По данным Ynet, целью был радар иранской ПВО. The Times of Israel сообщает, что атакована радиолокационная станция к северу от Тегерана

Израиль нанес удары по окрестностям городов на севере Ирана
Video

️Израиль нанес удар по окрестностям городов Баболь и Бабольсер на севере Ирана, были слышны взрывы, сообщает агентство ISNA.

Издание показало кадры из разных мест. На каждой из трех записей видно, как со стороны объектов идет дым. Израильский портал Ynet пишет, что целью атаки был радар иранской ПВО. Израиль выбрал такую «символическую цель» на севере, не поразив столицу Тегеран, чтобы показать, что «не сдался», пишет издание.

The Times of Israel сообщает, что ВВС Израиля атаковали радиолокационную станцию к северу от Тегерана в ответ на нарушение огня с иранской стороны.

Трамп — Ирану и Израилю: «какого черта они делают»
Политика
Фото:Kevin Lamarque / Reuters

Израиль и Иран обмениваются ударами с 13 июня. Ночью президент США Дональд Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ираном после атаки последнего на американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Он сообщил, что стороны прекратят огонь «примерно через шесть часов», когда «завершат свои текущие, последние миссии» (сообщение было опубликовано около 1:00 мск 24 июня).

«Я думаю, что прекращение огня будет бессрочным. Оно будет длиться вечно», — заявил Трамп. По его словам, Иран и Израиль почти одновременно попросили его о мире и сделка состоялась благодаря удару США по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня.

Израиль впоследствии обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня. Трамп звонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху и, по словам репортера Axios Барака Равида, попросил того вообще не проводить атаку на Иран. В ответ Нетаньяху сказал, что не может отказаться от удара, поскольку «необходим какой-то ответ» на нарушение Ираном режима прекращения огня.

«В конце концов, было решено отменить атаки на большое количество целей и нанести удар только по одной цели», — написал Равид в соцсети Х со ссылкой на израильского чиновника.

Трамп со своей стороны заверял, что Израиль не собирается наносить удары по Ирану. По его словам, договоренность о прекращении огня остается в силе. При этом в беседе с журналистами американский президент сказал, что «не знает, что они, черт подери, делают!». Он заявил, что ему не нравится происходящее, и пообещал посмотреть, сможет ли он это остановить.

Израиль нанес удары по окрестностям городов на севере Ирана

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль Иран авиаудар
Материалы по теме
Трамп — Ирану и Израилю: «какого черта они делают»
Политика
Трамп обвинил Иран и Израиль в срыве перемирия
Политика
Лавров заявил, что Израиль нанес удары по Ирану «с подачи МАГАТЭ»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 23 июн, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 23 июн, 18:45
Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера Технологии и медиа, 16:09
Дума поддержала невыдачу удостоверений фильмам, противоречащим ценностям Общество, 16:04
Дэвид Кроненберг объяснил значение теорий заговора для людей Life, 16:04
Для тех, кто не поймет. Тест нового рамного внедорожника Oting Palasso Авто, 16:04
Старшеклассница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов Город, 16:03
«Локомотив» заключил новый контракт с одним из лучших новичков КХЛ Спорт, 16:02
Ledger представила физический ключ для восстановления криптокошелька Крипто, 16:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК и ProductStar
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп выругался после нарушения прекращения огня между Ираном и Израилем Политика, 16:00
Союз туриндустрии не подтвердил сообщения о блокировке телефонов в Египте Общество, 15:57
Божович рассказал о желании в 10-й раз возглавить клуб РПЛ Спорт, 15:57
Капитализация Tesla выросла на $80 млрд после запуска роботакси Инвестиции, 15:52
Bloomberg описал сценарий возможного конфликта России и НАТО Политика, 15:51
В Иране заявили о готовности восстановить ядерную промышленность Политика, 15:42
Госдума уточнила правила учета прав на недвижимость на новых территориях Недвижимость, 15:38