Израиль нанес удары по окрестностям городов на севере Ирана

Ударам подверглись окрестности городов Баболь и Бабольсер, пишет ISNA. По данным Ynet, целью был радар иранской ПВО. The Times of Israel сообщает, что атакована радиолокационная станция к северу от Тегерана

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️Израиль нанес удар по окрестностям городов Баболь и Бабольсер на севере Ирана, были слышны взрывы, сообщает агентство ISNA.

Издание показало кадры из разных мест. На каждой из трех записей видно, как со стороны объектов идет дым. Израильский портал Ynet пишет, что целью атаки был радар иранской ПВО. Израиль выбрал такую «символическую цель» на севере, не поразив столицу Тегеран, чтобы показать, что «не сдался», пишет издание.

The Times of Israel сообщает, что ВВС Израиля атаковали радиолокационную станцию к северу от Тегерана в ответ на нарушение огня с иранской стороны.

Израиль и Иран обмениваются ударами с 13 июня. Ночью президент США Дональд Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ираном после атаки последнего на американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Он сообщил, что стороны прекратят огонь «примерно через шесть часов», когда «завершат свои текущие, последние миссии» (сообщение было опубликовано около 1:00 мск 24 июня).

«Я думаю, что прекращение огня будет бессрочным. Оно будет длиться вечно», — заявил Трамп. По его словам, Иран и Израиль почти одновременно попросили его о мире и сделка состоялась благодаря удару США по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня.

Израиль впоследствии обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня. Трамп звонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху и, по словам репортера Axios Барака Равида, попросил того вообще не проводить атаку на Иран. В ответ Нетаньяху сказал, что не может отказаться от удара, поскольку «необходим какой-то ответ» на нарушение Ираном режима прекращения огня.

«В конце концов, было решено отменить атаки на большое количество целей и нанести удар только по одной цели», — написал Равид в соцсети Х со ссылкой на израильского чиновника.

Трамп со своей стороны заверял, что Израиль не собирается наносить удары по Ирану. По его словам, договоренность о прекращении огня остается в силе. При этом в беседе с журналистами американский президент сказал, что «не знает, что они, черт подери, делают!». Он заявил, что ему не нравится происходящее, и пообещал посмотреть, сможет ли он это остановить.