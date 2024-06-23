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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Союз туриндустрии призвал не ездить в Дагестан в ближайшие дни

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Туристам в ближайшие дни стоит воздержаться от поездок в Дагестан, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

«Российский союз туриндустрии призывает туристов находящихся в городе, оставаться в безопасных местах, не выходить на улицу и следить за сообщениями официальных властей», — добавила пресс-служба. В РСТ выразили надежду, что ситуация стабилизируется в ближайшие дни.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящее время в Дагестане могут находиться около 5 тыс. организованных туристов. Тех, кто поехал на отдых в республику самостоятельно, может быть гораздо больше, отметили там.

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Вечером 23 июня Махачкала и Дербент подверглись нападению боевиков, были атакованы синагоги, православные церкви и посты полиции. В городах ввели план «Перехват», в Дагестане — режим контртеррористической операции.

Источник РБК в правоохранительных органах Дагестана рассказал, что, по одной из версий, нападавшие могут иметь отношение к международным террористическим организациям.

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Теги
Дагестан туристы АТОР

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