ЦБ выпустил монету в честь 60-летия полета в космос Терешковой

ЦБ выпустил монету с Терешковой в честь 60-летия первого полета женщины в космос

Video

В России выпустили памятную трехрублевую серебряную монету в честь 60-летия полета Валентины Терешковой, ставшей первой на планете женщиной-космонавтом.

Тираж монеты составляет 3 тыс. штук, сообщает Банк России.

16 июня 1963 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток-6», который пилотировала Терешкова с позывным «Чайка». Она провела в космосе почти трое суток и до сих пор является единственной женщиной, совершившей полет в космос в одиночку.

На оборотной стороне монеты изображен портрет Терешковой в скафандре и дата полета (16–19 июня 1963) на фоне изображений Земли и звездного неба. По окружности монеты внизу расположена надпись «60-летие первого полета в космос женщины-космонавта».