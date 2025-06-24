Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Татарского

Роман Попков (внесен в список террористов и экстремистов) (Фото: roman_popkov / Telegram)

Останкинский районный суд заочно арестовал бывшего активиста Национал-большевистской партии (НБП, запрещена в России), журналиста Романа Попкова (внесен в список террористов и экстремистов) по статье об оправдании терроризма. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Об аресте ходатайствовало следствие. Против Попкова возбудили дело по ч. 2, ст. 205.2 Уголовного кодекса России — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием СМИ. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

Попкову вменяют также причастность к убийству военкора Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Он погиб в результате теракта 2 апреля 2023-го в Санкт-Петербурге.

Во время творческого вечера Татарского в кафе «Патриот» в центре города Дарья Трепова передала военкору бюст, в нем находилась взрывчатка, считает следствие. Когда статуэтку вручили Татарскому, произошел взрыв. Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте. Попков, по версии следствия, был организатором теракта.

Попков ранее был редактором «МБХ медиа» (заблокировано в России по требованию Генпрокуратуры и признано иноагентом). В мае 2023 года Попкова внесли в список террористов и экстремистов, его также объявили в розыск.