 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
0 

Мэр Анапы Швец уволился

Мэр Анапы Швец подал в отставку
Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Василий Швец
Василий Швец (Фото: admkrai / Telegram)

В Анапе депутаты городского совета приняли отставку руководителя администрации курорта Василия Швеца, который написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы, сообщила пресс-служба правительства Краснодарского края.

На заседании совета присутствовал замгубернатора Александр Топалов: он поблагодарил экс-мэра от имени главы региона Вениамина Кондратьева за работу на посту градоначальника. Швец руководил Анапой с августа 2020 года.

«За эти годы муниципалитет показал рост по всем ключевым направлениям. Эти достижения подтверждаются устойчивым ростом экономики, благополучием жителей и развитием инфраструктуры», — сказал Топалов.

В правительстве региона отметили, что при Швеце бюджет Анапы вырос в пять раз; до конца текущего года власти курорта планируют привлечь 28 млрд руб. в качестве доходов. В том числе благодаря развитию местных виноградников: с 2020 по 2025 год их площадь выросла с 4 тыс. до 5,5 тыс. га.

Исполнять обязанности мэра Анапы будет первый заместитель главы города-курорта Светлана Балаева.

«КП Кубань» напоминает, что Швец возглавил Анапу в разгар курортного сезона 2020 года после скандальной отставки бывшего мэра Юрия Полякова из-за застройки многоэтажками местных песчаных дюн. До этого он работал заместителем губернатора по экономическим вопросам.

Роспотребнадзор вновь признал непригодными пляжи Анапы
Общество
Фото:Игорь Онучин / ТАСС

За несколько дней до отставки мэра на побережье Анапы были обнаружены новые мелкие выбросы мазута. Это последствия крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе в декабре 2024 года. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, бóльшая часть топлива вылилась в море и попала на побережье.

В мае 2025 года Роспотребнадзор объявил пляжи Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае непригодными для использования и отдыха.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Денис Малышев
Анапа отставка Вениамин Кондратьев мэр города
Материалы по теме
На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута
Общество
Росприроднадзор подаст в суд на владельцев затонувших под Анапой танкеров
Бизнес
В Анапе начали оповещать о запрете купания через громкоговорители
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 23 июн, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 23 июн, 18:45
Пашинян заявил о готовности плана национализации компании Карапетяна Политика, 14:31
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
Вице-премьер Патрушев объяснил подорожание картошки Экономика, 14:30
Путин одобрил идею льгот на второе образование для бойцов спецоперации Политика, 14:29
Ford отзовет почти 133 тыс. Lincoln Aviator из-за отсоединения оконных решеток Авто, 14:24
Крупный промышленный холдинг подписал ряд соглашений с регионами на ПМЭФ Пресс-релиз, 14:18
ЦСКА продлил контракт с сербским защитником Спорт, 14:16
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Татарского Политика, 14:14
Скандал о найме мигрантов на виноградники Шампани дошел до суда Вино, 14:09
Аэропорт Чебоксар закрыли для полетов Политика, 14:08
Лавров обвинил генсека ООН в «откровенном» злоупотреблении полномочиями Политика, 14:07
Зачем вводится новый национальный стандарт для бизнеса Отрасли, 14:05
Что такое бенчмарки и как оценивать качество ответов нейросетей Индустрия 4.0, 14:04
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00