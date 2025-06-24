Мэр Анапы Швец уволился

Василий Швец (Фото: admkrai / Telegram)

В Анапе депутаты городского совета приняли отставку руководителя администрации курорта Василия Швеца, который написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы, сообщила пресс-служба правительства Краснодарского края.

На заседании совета присутствовал замгубернатора Александр Топалов: он поблагодарил экс-мэра от имени главы региона Вениамина Кондратьева за работу на посту градоначальника. Швец руководил Анапой с августа 2020 года.

«За эти годы муниципалитет показал рост по всем ключевым направлениям. Эти достижения подтверждаются устойчивым ростом экономики, благополучием жителей и развитием инфраструктуры», — сказал Топалов.

В правительстве региона отметили, что при Швеце бюджет Анапы вырос в пять раз; до конца текущего года власти курорта планируют привлечь 28 млрд руб. в качестве доходов. В том числе благодаря развитию местных виноградников: с 2020 по 2025 год их площадь выросла с 4 тыс. до 5,5 тыс. га.

Исполнять обязанности мэра Анапы будет первый заместитель главы города-курорта Светлана Балаева.

«КП Кубань» напоминает, что Швец возглавил Анапу в разгар курортного сезона 2020 года после скандальной отставки бывшего мэра Юрия Полякова из-за застройки многоэтажками местных песчаных дюн. До этого он работал заместителем губернатора по экономическим вопросам.

За несколько дней до отставки мэра на побережье Анапы были обнаружены новые мелкие выбросы мазута. Это последствия крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе в декабре 2024 года. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, бóльшая часть топлива вылилась в море и попала на побережье.

В мае 2025 года Роспотребнадзор объявил пляжи Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае непригодными для использования и отдыха.