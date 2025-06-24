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Военная операция на Украине ,  
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В Татарстане объявили режим беспилотной опасности

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

На территории Татарстана объявили режим беспилотной опасности, сообщило МЧС России в мобильном приложении.

«На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в 11:08 мск.

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Фото:Кристина Кормилицына / РИА Новости

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

В ночь на 21 июня в Татарстане вводили режим «Беспилотная опасность» в связи с угрозой атаки украинских дронов. В аэропорту Казани применили режим «Ковер» — воздушная гавань временно приостановила прием и отправку рейсов.

15 июня в Елабужском районе республики был сбит беспилотник, обломки которого упали на здание КПП автозавода. В результате один человек погиб на месте, еще 13 пострадали. Позднее один из раненых скончался в больнице.

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Теги
Плугина Ирина
МЧС Татарстан беспилотники Военная операция на Украине
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