В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
На территории Татарстана объявили режим беспилотной опасности, сообщило МЧС России в мобильном приложении.
«На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в 11:08 мск.
После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.
В ночь на 21 июня в Татарстане вводили режим «Беспилотная опасность» в связи с угрозой атаки украинских дронов. В аэропорту Казани применили режим «Ковер» — воздушная гавань временно приостановила прием и отправку рейсов.
15 июня в Елабужском районе республики был сбит беспилотник, обломки которого упали на здание КПП автозавода. В результате один человек погиб на месте, еще 13 пострадали. Позднее один из раненых скончался в больнице.
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