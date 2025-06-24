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Война Израиля и Ирана ,  
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Совбез Ирана сообщил, что заставил Израиль прекратить атаки

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Sobhan Farajvan / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Sobhan Farajvan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Совет безопасности Ирана сообщил, что заставил Израиль прекратить атаки, передает Al Jazeera сообщение Совбеза.

«Мы заставили врага раскаяться, признать поражение и прекратить агрессию в одностороннем порядке. Наши вооруженные силы готовы решительно и болезненно ответить на любые враждебные действия противника», — говорится в сообщении.

Первым о том, что Израиль и Иран заключат перемирие, сообщил президент США Дональд Трамп 23 июня. Власти Израиля утром 24 июня сказали, что ЦАХАЛ достиг своих целей в операции «Восстающий лев» против Ирана и по согласованию с Трампом принимает прекращение огня.

В Совбезе Ирана отметили, что последней атакой Тегерана стал удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, а также ракетные атаки на Израиль. Американский президент заявил, что Иран предупредил об атаке, и назвал его действия «очень слабыми».

О начале режима прекращения огня между Ираном и Израилем сообщило ранее иранское телевидение Press TV. Оно вступило в силу после четырех волн иранских атак на израильскую территорию, отметил телеканал. Nour News сообщало также о гибели ученого-ядерщика Мохаммада Резы Садики во время утренней атаки Израиля до начала действия режима прекращения огня.

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Софья Полковникова
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