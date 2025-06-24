В Германии полицейские застрелили сома, который кусал отдыхающих

Фото: Christian Kaspar-Bartke / Getty Images

Двухметровый сом напал на участников фестиваля Burning Beach, отдыхающих на озере Бромбахзее в Баварии. Огромная рыба укусила пять человек, сообщило издание inFranken.de.

Инцидент произошел в пятницу, 20 июня. Гигантский сом, весом около 90 кг, покусал пять человек. У пострадавших были рваные раны, и им требовалась помощь медиков. После рыба продолжала атаковать — сом находился в районе пляжа и неоднократно нападал на пловцов.

В целях безопасности сотрудники полиции и водной охраны закрыли зону купания и трижды выстрелили из табельного оружия в двухметровую рыбу. Затем зону купания снова открыли.

Действия правоохранительных органов вызвали резкую критику в социальных сетях. Зоозащитники указали на нерестовый период (время, когда рыба мечет икру) сома и защиту им своей икры. Представитель местной полиции также предположил, что агрессивное поведение рыбы было вызвано тем, что она защищала гнездо. Однако добавил, что решение об убийстве сома было принято из-за «серьезной угрозы безопасности». Баварская ассоциация рыболовов поддержала действия полиции, подчеркнув непредсказуемость поведения сома в период нереста.

Год назад акула укусила 50-летнюю женщину на Нью-Йоркском пляже Rockaway Beach в Куинсе. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.