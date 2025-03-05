В Приморье спасли покусанного собаками тюлененка

Покусанного собаками детеныша тюленя сняли с льдины у берега во Владивостоке, сообщила пресс-служба Реабилитационный центр «Тюлень» в Приморье.

Специалисты обнаружили у тюлененка укусы в области головы и хвоста. Раны несвежие и требуют обработки. После карантинного периода «сердитого пузыря» — так животное назвали сотрудники центра — переведут в уличный вольер.

Ранее в феврале в Москве спасли трехмесячную львицу, которая была выставлена на продажу на платформе бесплатных объявлений за 260 тыс. руб. Ее передали в центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды.