 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Приморье спасли покусанного собаками тюлененка

Покусанного собаками детеныша тюленя сняли с льдины у берега во Владивостоке, сообщила пресс-служба Реабилитационный центр «Тюлень» в Приморье.

Специалисты обнаружили у тюлененка укусы в области головы и хвоста. Раны несвежие и требуют обработки. После карантинного периода «сердитого пузыря» — так животное назвали сотрудники центра — переведут в уличный вольер.

В Москве спасли выставленную на продажу трехмесячную львицу
Общество
Фото:Прокуратура Москвы

Ранее в феврале в Москве спасли трехмесячную львицу, которая была выставлена на продажу на платформе бесплатных объявлений за 260 тыс. руб. Ее передали в центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Владивосток тюлени спасатели Приморье
Материалы по теме
Как спасли рыбаков на отколовшейся льдине на Сахалине. Видео
Общество
В Москве спасли выставленную на продажу трехмесячную львицу
Общество
В Анапе ветеринары и волонтеры спасли более 1200 попавших в мазут птиц
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Крупный бизнес предупредил о рисках реформирования процедуры банкротстваЭкономика, 07:30
За ночь над российскими регионами сбили восемь дроновПолитика, 07:29
В Приморье спасли покусанного собаками тюлененкаОбщество, 07:23
Трамп анонсировал покупку портов у Панамского канала компанией из СШАПолитика, 07:18
Темные небеса. Почему экономика Японии может обрушиться в 2025 годуPro, 07:00
«Росатом» стал совладельцем разработчика инженерного софтаТехнологии и медиа, 07:00
Трамп рассказал о «важном письме» от ЗеленскогоПолитика, 06:53
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
FT узнала о подготовке новым канцлером ФРГ «двойной базуки» для обороныПолитика, 06:45
Трамп счел первые недели своей работы успешнее, чем у Джорджа ВашингтонаПолитика, 06:40
В Дагестане силовики нейтрализовали четырех боевиков в ходе КТООбщество, 06:22
Daily Mail узнала, что США запретили Британии давать разведданные КиевуПолитика, 06:11
Трамп анонсировал наращивание добычи редкоземельных металлов в СШАПолитика, 05:50
Выступление Трампа перед конгрессом прервал демократ, его вывели из залаПолитика, 05:36
Трамп начал выступление перед КонгрессомПолитика, 05:19