Белозеров: РЖД усилят меры безопасности после теракта с поездом под Брянском

РЖД усилят меры безопасности после теракта с поездом в Брянской области

РЖД уже принимают меры для обеспечения безопасности на железных дорогах, в том числе против беспилотников. Однако произошедшее в Брянской области показало, что этого недостаточно, и меры надо усилить, сказал Белозеров

Прощание с машинистом поезда № 86 Климов — Москва Павлом Мишиным, погибшим при обрушении моста в Брянской области, 4 июня 2025 года (Фото: Дмитрий Радченко / ТАСС)

РЖД уже принимают меры для обеспечения безопасности на железных дорогах, однако катастрофа поезда в Брянской области показала, что их недостаточно. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров, видео его интервью опубликовал журналист Павел Зарубин.

Белозеров уточнил, что на эти цели ежегодно выделяется более 100 млрд руб. В частности, приняты меры для защиты от беспилотников.

«Но, к несчастью, произошедший случай говорит о том, что еще дополнительные действия вместе со спецслужбами, вместе с региональными подразделениями нам нужно будет сделать», — сказал он.

Машинист, который вел потерпевший крушение в результате подрыва моста в Брянской области поезд, совершил подвиг, без его действий в катастрофе погибло бы больше людей, продолжил глава РЖД.

«Он вел себя очень достойно. Абсолютно уверен, что никто себя не считал героем, но он до конца выполнил свой долг. Если бы он поступил по-другому, жертв могло бы быть больше», — сказал Белозеров.

По его словам, каждый сотрудник РЖД «изначально понимает», что работа на железной дороге связана с обеспечением безопасности пассажиров и других людей.

«Это действительно подвиг», — резюмировал Белозеров.

Он выразил благодарность погибшему машинисту, а также соболезнования его родственникам.

Обрушение автомобильного моста в Брянской области произошло в ночь на 1 июня на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка. Обломки упали на железнодорожные пути перед пассажирским поездом Климов — Москва. В результате инцидента погибли семь человек, пострадали около сотни. Всего в поезде находились 388 пассажиров.

Машинист поезда Павел Мишин погиб. Как сообщила его жена Екатерина, перед смертью он успел начать торможение состава.

«К нам утром приехало руководство мужа, они сказали, что он затормозил вовремя и этим спас людей. Смертей было бы намного больше, если бы не его профессионализм», — рассказала женщина. По ее словам, муж проработал на железной дороге 13 лет и «горел своей профессией». У Мишина остались две дочери, младшей меньше шести лет.

Следственный комитет сообщил, что при подрывах железнодорожных путей и моста в приграничных регионах использовался блок управления Lora украинского производства, что говорит о причастности к этому Киева.

СК квалифицировал произошедшее как теракты. Возбуждены уголовные дела.