Мэр Волков: жители вернулись в дом в Красногорске, в который попал беспилотник

Жители вернулись в дом в Красногорске, в который попал беспилотник

Фото: vdv_volkov / Telegram

Жители дома по улице Народного Ополчения, 1, в Красногорске, куда попал дрон, вернулись в свои квартиры, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков в телеграм-канале.

«Жильцов квартиры, пострадавшей в результате пожара, разместили в гостинице, оказываем им всю необходимую помощь», — добавил он.

Ночной удар дрона повредил квартиру на 17-м этаже, возник пожар на площади 20 кв. м, рассказал ранее Волков. Повреждения получили фасад и остекление балконов на 16-м и 17-м этажах. В целях безопасности из дома эвакуировали около 100 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнял, что еще два дрона были ранее сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами, там никто не пострадал.