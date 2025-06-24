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Военная операция на Украине ,  
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Жители вернулись в дом в Красногорске, в который попал беспилотник

Мэр Волков: жители вернулись в дом в Красногорске, в который попал беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram

Жители дома по улице Народного Ополчения, 1, в Красногорске, куда попал дрон, вернулись в свои квартиры, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков в телеграм-канале.

«Жильцов квартиры, пострадавшей в результате пожара, разместили в гостинице, оказываем им всю необходимую помощь», — добавил он.

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Ночной удар дрона повредил квартиру на 17-м этаже, возник пожар на площади 20 кв. м, рассказал ранее Волков. Повреждения получили фасад и остекление балконов на 16-м и 17-м этажах. В целях безопасности из дома эвакуировали около 100 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнял, что еще два дрона были ранее сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами, там никто не пострадал.

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Теги
Красногорск Подмосковье беспилотники атака дронов
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