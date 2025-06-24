Взрывы прогремели близ военной базы «Эт-Таджи» в Ираке

Взрывы раздались в окрестностях военной базы «Эт-Таджи» к северу от Багдада, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen в соцсети X.

Командующий военными операциями в Багдаде Валид ат-Тамими рассказал, что неизвестный беспилотник нанес удар по «Эт-Таджи». Погибших нет.

Военная база «Эт-Таджи» используется силами коалиции во главе с США.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие. По его словам, оно начнется «примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие, последние миссии». Первым огонь прекратит Иран, через 12 часов аналогичный шаг предпримет Израиль, а «через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны», пояснил Трамп. Он выразил уверенность, что перемирие Израиля и Ирана будет «вечным».

Перед этим, вечером 23 июня, Иран нанес ракетные удары по авиабазе США в Катаре. Трамп рассказал, что Тегеран заранее предупредил его об атаке, это «позволило избежать гибели людей и ранений».