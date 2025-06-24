N12 узнал об указании Нетаньяху кабмину не комментировать происходящее

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил членов правительства не давать комментарии по поводу последних событий до дальнейшего уведомления, сообщает телеканал N12 в соцсети X.

Нетаньяху проводит заседание кабинета безопасности в узком составе, до этого они собрались в расширенном составе, рассказал источник CNN. В нем участвуют, в частности, министр иностранных дел Гидеон Саар, министр обороны Исраэль Кац, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие. По его словам, оно начнется «примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие, последние миссии». Первым огонь прекратит Иран, через 12 часов аналогичный шаг предпримет Израиль, а «через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны», пояснил Трамп. Он выразил уверенность, что перемирие Израиля и Ирана будет «вечным».

Перед этим, вечером 23 июня, Иран нанес ракетные удары по авиабазе США в Катаре. Трамп рассказал, что Тегеран заранее предупредил его об атаке, это «позволило избежать гибели людей и ранений».

В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого Трамп выступил с обращением к нации из Белого дома, в котором назвал удары «впечатляющим военным успехом». По его словам, они были массированными и точными, ключевые цели «целиком и полностью уничтожены».