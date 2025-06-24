Иран поставил Израилю условие для прекращения огня
Иран не будет наносить удары, если Израиль прекратит «незаконную агрессию» не позднее 04:00 по тегеранскому времени (3:30 мск), заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи.
По его словам, на данный момент никакого соглашения о прекращении огня с Израилем нет.
«Как Иран неоднократно давал понять: это Израиль начал войну против Ирана, а не наоборот», — написал Арагчи в X.
Он добавил, что окончательное решение о прекращении военных операций Тегераном будет принято позже.
Позднее глава МИД заявил, что «военные операции наших могущественных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до 4 часов утра».
Как сообщил CNN высокопоставленный чиновник Белого дома, Израиль согласился на прекращение огня, о котором объявил президент США Дональд Трамп, при условии, что Иран прекратит атаки. Тегеран согласился на эти условия, рассказал источник.
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