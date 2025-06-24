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Война Израиля и Ирана ,  
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FT узнала об эвакуации персонала крупных нефтяных компаний из Ирака

FT: BP, TotalEnergies и Eni начали эвакуацию персонала из Ирака
Сюжет
Война Израиля и Ирана

BP, TotalEnergies и Eni начали эвакуацию персонала с нефтяных месторождений в Ираке из-за опасений, что соседний Иран может нанести ракетный удар с целью «отомстить» Израилю и США, разбомбив энергетическую инфраструктуру в регионе, пишет Financial Times.

Три крупнейшие европейские нефтяные компании «временно эвакуировали часть иностранного персонала» с юга страны, в то время как местный персонал остался работать. При этом добыча нефти не пострадала, сообщила государственная нефтяная компания Basra Oil Company.

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Решение об эвакуации приняли после авиаударов США по иранским ядерным объектам в минувшие выходные, пишет газета. Eni сократила свое присутствие в стране с 260 человек до 90, в то время как TotalEnergies эвакуировала 60% своего персонала.

В минувшие выходные США нанесли удар по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Глава Пентагона Пит Хегсет после этого отчитался, что ядерные амбиции Тегерана были уничтожены. По его словам, цель операции заключалась в том, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, а не в смене режима.

Вечером 23 июня Иран нанес ракетные удары по военной базе США в Катаре — Аль-Удейд. Атака была отражена системами ПВО, заявили в Дохе. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран заранее предупредил об ударе, благодаря чему никто не погиб и не получил ранения, практически никакого ущерба нанесено не было.

Позднее Трамп анонсировал перемирие Ирана и Израиля, которое может наступить 24 июня.

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Теги
Полина Минаева
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