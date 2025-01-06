Кто стал лауреатом премии «Золотой глобус». Фотогалерея
Али Вон — лучший стендап-комик на телевидении
Таданобу Асано — лучший актер второго плана в драматическом сериале
Колин Фаррелл — лучший актер мини-сериала/антологии
Джессика Ганнинг — лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Джоди Фостер — лучшая актриса мини-сериала/антологии
Дженнифер Кулидж получила награду за Джереми Аллена Уайта — лучшего актера в комедийном сериале
Джин Смарт — лучшая актриса в комедийном сериале
Хироюки Санада — лучший актер в драматическом сериале
Анна Саваи — лучшая актриса в драматическом сериале
Участники съемочной группы лучшего мини-сериала «Олененок»
Съемочная группа «Хитростей» (лучший комедийный сериал)
Съемочная группа «Сегуна» (лучший драматический сериал)
Cъемочная группа фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада», получившего награду за лучшее кинематографическое/прокатное достижение
Клеман Дюкол, Камий Дальме и Зои Салдана с призом за лучшую песню к фильму «Эмилия Перес»
Трент Резнор и Аттикус Росс — приз за лучший саундтрек к ленте «Претенденты».
Питер Строан — лучший сценарий
Брэйди Корбет — лучший режиссер
Киран Калкин с супругой Джазз Чартон — лучший актер второго плана в комедии или мюзикле
Зои Салдана — лучшая актриса второго плана в комедии или мюзикле
Себастиан Стэн — лучший актер в комедии или мюзикле
Деми Мур — лучшая актриса в комедии или мюзикле
Эдриан Броди — лучший актер в драме
Фернанда Торрес — лучшая актриса в драме
Участники съемочной группы фильма «Эмилия Перес» (приз за лучшую комедию)
Гинтс Зилбалодис, Матисс Каза и Рон Дайенс («Течение», лучший анимационный фильм)
Участники съемочной группы фильма «Бруталист» (награда за лучший фильм)
В Лос-Анджелесе прошла 82-я церемония вручения кинонаграды «Золотой глобус». По традиции победителей в различных номинациях определяли журналисты, работающие в Голливуде. В этот раз главный приз достался фильму «Бруталист» режиссера Брэйди Корбета. Кто еще получил престижные награды — в фоторепортаже РБК.
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