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Кто стал лауреатом премии «Золотой глобус». Фотогалерея

В Лос-Анджелесе прошла 82-я церемония вручения кинонаграды «Золотой глобус». Кому достались престижные награды — в фоторепортаже РБК
Фото:Amy Sussman / Getty Images
Фото: Amy Sussman / Getty Images

В Лос-Анджелесе прошла 82-я церемония вручения кинонаграды «Золотой глобус». По традиции победителей в различных номинациях определяли журналисты, работающие в Голливуде. В этот раз главный приз достался фильму «Бруталист» режиссера Брэйди Корбета. Кто еще получил престижные награды — в фоторепортаже РБК.

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