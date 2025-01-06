Кто стал лауреатом премии «Золотой глобус». Фотогалерея

В Лос-Анджелесе прошла 82-я церемония вручения кинонаграды «Золотой глобус». Кому достались престижные награды — в фоторепортаже РБК

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Али Вон — лучший стендап-комик на телевидении Фото: Mario Anzuoni / Reuters Таданобу Асано — лучший актер второго плана в драматическом сериале Фото: Mario Anzuoni / Reuters Колин Фаррелл — лучший актер мини-сериала/антологии Фото: Mario Anzuoni / Reuters Джессика Ганнинг — лучшая актриса второго плана в драматическом сериале Фото: Mario Anzuoni / Reuters Джоди Фостер — лучшая актриса мини-сериала/антологии Фото: Amy Sussman / Getty Images Дженнифер Кулидж получила награду за Джереми Аллена Уайта — лучшего актера в комедийном сериале Фото: Amy Sussman / Getty Images Джин Смарт — лучшая актриса в комедийном сериале Фото: Mario Anzuoni / Reuters Хироюки Санада — лучший актер в драматическом сериале Фото: Mario Anzuoni / Reuters Анна Саваи — лучшая актриса в драматическом сериале Фото: Amy Sussman / Getty Images Участники съемочной группы лучшего мини-сериала «Олененок» Фото: Mario Anzuoni / Reuters Съемочная группа «Хитростей» (лучший комедийный сериал) Фото: Amy Sussman / Getty Images Съемочная группа «Сегуна» (лучший драматический сериал) Фото: Mario Anzuoni / Reuters Cъемочная группа фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада», получившего награду за лучшее кинематографическое/прокатное достижение Фото: Mario Anzuoni / Reuters Клеман Дюкол, Камий Дальме и Зои Салдана с призом за лучшую песню к фильму «Эмилия Перес» Фото: Amy Sussman / Getty Images Трент Резнор и Аттикус Росс — приз за лучший саундтрек к ленте «Претенденты». Фото: Mario Anzuoni / Reuters Питер Строан — лучший сценарий Фото: Mario Anzuoni / Reuters Брэйди Корбет — лучший режиссер

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Киран Калкин с супругой Джазз Чартон — лучший актер второго плана в комедии или мюзикле

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Зои Салдана — лучшая актриса второго плана в комедии или мюзикле Фото: Mario Anzuoni / Reuters Себастиан Стэн — лучший актер в комедии или мюзикле Фото: Mario Anzuoni / Reuters Деми Мур — лучшая актриса в комедии или мюзикле Фото: Amy Sussman / Getty Images Эдриан Броди — лучший актер в драме Фото: Mario Anzuoni / Reuters Фернанда Торрес — лучшая актриса в драме Фото: Amy Sussman / Getty Images Участники съемочной группы фильма «Эмилия Перес» (приз за лучшую комедию) Фото: Mario Anzuoni / Reuters Гинтс Зилбалодис, Матисс Каза и Рон Дайенс («Течение», лучший анимационный фильм) Фото: Amy Sussman / Getty Images Участники съемочной группы фильма «Бруталист» (награда за лучший фильм) Фото: Amy Sussman / Getty Images

В Лос-Анджелесе прошла 82-я церемония вручения кинонаграды «Золотой глобус». По традиции победителей в различных номинациях определяли журналисты, работающие в Голливуде. В этот раз главный приз достался фильму «Бруталист» режиссера Брэйди Корбета. Кто еще получил престижные награды — в фоторепортаже РБК.