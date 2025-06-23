 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Иранский ракетный удар по американской базе в Катаре. Видео

Появились кадры иранского ракетного удара по базе США в Катаре
Сюжет
Война Израиля и Ирана

Иранский ракетный удар по американской базе в Катаре. Видео
Video

Агентство Reuters опубликовало видео с работой систем ПВО Катара во время атаки на американскую авиабазу Аль-Удейд.

Ранее в Министерстве иностранных дел Катара сообщили, что все иранские ракеты были успешно перехвачены средствами ПВО.

«Мы заверяем, что системы противовоздушной обороны Катара успешно предотвратили атаку и перехватили иранские ракеты», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X.

Там добавили, что авиабаза была заблаговременно эвакуирована. В МИД Катара также уточнили, что в результате атаки не было жертв и пострадавших. В Пентагоне также заявили, что жертв в результате атаки Ирана на авиабазу в Катаре нет.

Источники The New York Times сообщили, что Иран предупредил Катар о предстоящей атаке на американскую базу, чтобы минимизировать потери. По их словам, целью Тегерана было оставить всем сторонам пространство для маневра и возможность прекратить эскалацию.

Аль-Удейд — крупнейшая база США на Ближнем Востоке, там находится штаб Центрального командования США и размещены примерно 10 тыс. военнослужащих.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Иран Катар США ПВО
Материалы по теме
Иран ударил по военным базам США на Ближнем Востоке. Главное
Политика
Росавиация обновила указания для авиакомпаний из-за ударов Ирана
Политика
Катар закрыл воздушное пространство из-за войны США и Израиля с Ираном
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 18:45
Трамп после ударов Ирана поблагодарил его за предупреждение об атаке Политика, 23:02
МИД озвучил позицию России по конфликту Израиля, США и Ирана Политика, 22:59
«Аэрофлот» пообещал рейсы в ОАЭ в обход закрытых воздушных пространств Политика, 22:55
Макрон призвал «завершить спираль хаоса» после удара Ирана по базе США Политика, 22:31
Катар заявил о праве «пропорционального» ответа на удары Ирана Политика, 22:26
CNN узнал о нежелании Трампа отвечать на удары Ирана Политика, 22:21
Медведев ответил на пост Трампа о ядерном оружии Политика, 22:17
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Страны Персидского залива закрыли небо из-за ударов Ирана Политика, 22:13
Иранский ракетный удар по американской базе в Катаре. Видео Политика, 22:13
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Экс-игрок РПЛ стал тренером «Спартака» Спорт, 21:56
Под Тулой застрелили главу колледжа олимпийского резерва и его адвоката Общество, 21:46
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Почему обещавший закончить войны Трамп начал новую Политика, 21:27