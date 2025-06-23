Иранский ракетный удар по американской базе в Катаре. Видео

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Агентство Reuters опубликовало видео с работой систем ПВО Катара во время атаки на американскую авиабазу Аль-Удейд.

Ранее в Министерстве иностранных дел Катара сообщили, что все иранские ракеты были успешно перехвачены средствами ПВО.

«Мы заверяем, что системы противовоздушной обороны Катара успешно предотвратили атаку и перехватили иранские ракеты», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X.

Там добавили, что авиабаза была заблаговременно эвакуирована. В МИД Катара также уточнили, что в результате атаки не было жертв и пострадавших. В Пентагоне также заявили, что жертв в результате атаки Ирана на авиабазу в Катаре нет.

Источники The New York Times сообщили, что Иран предупредил Катар о предстоящей атаке на американскую базу, чтобы минимизировать потери. По их словам, целью Тегерана было оставить всем сторонам пространство для маневра и возможность прекратить эскалацию.

Аль-Удейд — крупнейшая база США на Ближнем Востоке, там находится штаб Центрального командования США и размещены примерно 10 тыс. военнослужащих.