Иранский ракетный удар по американской базе в Катаре. Видео
Агентство Reuters опубликовало видео с работой систем ПВО Катара во время атаки на американскую авиабазу Аль-Удейд.
Ранее в Министерстве иностранных дел Катара сообщили, что все иранские ракеты были успешно перехвачены средствами ПВО.
«Мы заверяем, что системы противовоздушной обороны Катара успешно предотвратили атаку и перехватили иранские ракеты», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X.
Там добавили, что авиабаза была заблаговременно эвакуирована. В МИД Катара также уточнили, что в результате атаки не было жертв и пострадавших. В Пентагоне также заявили, что жертв в результате атаки Ирана на авиабазу в Катаре нет.
Источники The New York Times сообщили, что Иран предупредил Катар о предстоящей атаке на американскую базу, чтобы минимизировать потери. По их словам, целью Тегерана было оставить всем сторонам пространство для маневра и возможность прекратить эскалацию.
Аль-Удейд — крупнейшая база США на Ближнем Востоке, там находится штаб Центрального командования США и размещены примерно 10 тыс. военнослужащих.
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