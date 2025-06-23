Причиной смерти музыканта «АукцЫона» Юрия Парфенова стала онкология

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Композитор, трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов умер от онкологического заболевания. Об этом ТАСС сообщил участник группы Олег Гаркуша.

«Не стало Юрия Васильевича Парфенова. Мы очень сожалеем. Наш настоящий друг, товарищ, добрый, отзывчивый человек <…> умер от онкологии», — сказал собеседник агентства.

Юрий Парфенов умер 23 июня в возрасте 79 лет.

Он родился 19 января 1946 года в селе Булгаково Башкирской АССР. В 1972-м Парфенов окончил Ташкентскую консерваторию по классу трубы. В 1973–1979 годах был солистом Узбекского государственного оркестра радио и телевидения. С 1984 года был солистом оркестра Олега Лундстрема.

В 1992 году Парфенов присоединился к фри-джазовому ансамблю «Три О» Сергея Летова, старшего брата лидера «Гражданской обороны» Егора Летова, несколько позже — к Оркестру московских композиторов. В сентябре 1993-го выступил как солист в интернациональном джазовом оркестре на фестивале в Лионе вместе с Джонни Гриффином, Збигневом Намысловским и Деборой Браун. В «АукцЫоне» играл почти 15 лет, став участником коллектива в 2011 году.

Парфенов — лауреат международных джазовых фестивалей, в том числе в Баку, Ялте и Сочи. В 1997 году был удостоен звания заслуженного артиста России.