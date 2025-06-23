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Война Израиля и Ирана ,  
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Британский МИД предостерег граждан от поездок в страны Ближнего Востока

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Война Израиля и Ирана
Фото: Günter Lenz / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Günter Lenz / imageBROKER.com / Global Look Press

Власти Великобритании выпустили предупреждения для своих граждан, направляющихся в некоторые страны Ближнего Востока, следует из сообщений на сайте правительства Британии.

МИД страны обновил информацию по некоторым направлениям после военных ударов США по Ирану. Власти предостерегли своих граждан от поездок в ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию.

На сайте появились предупреждения о возможном обострении «продолжающихся военных действий в регионе» и о высокой угрозе террористических атак, которые могут затронуть граждан Великобритании. Также правительство предупредило о вероятности сбоев в поездках.

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Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

В ночь на 22 июня 2025 года США нанесли ракетно-бомбовый удар по объектам иранской ядерной программы. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна «оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа».

Таким образом, Штаты вступили в прямой конфликт с исламской республикой, поддержав Израиль.

В МИД Великобритании предупредили соотечественников, что эти действия значительно обострили ирано-израильский конфликт и ухудшили отношение к гражданам западных стран на Ближнем Востоке.

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Теги
Александра Озерова
Великобритания Катар ОАЭ Кувейт Бахрейн Саудовская Аравия предупреждение
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