Британский МИД предостерег граждан от поездок в страны Ближнего Востока
Власти Великобритании выпустили предупреждения для своих граждан, направляющихся в некоторые страны Ближнего Востока, следует из сообщений на сайте правительства Британии.
МИД страны обновил информацию по некоторым направлениям после военных ударов США по Ирану. Власти предостерегли своих граждан от поездок в ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию.
На сайте появились предупреждения о возможном обострении «продолжающихся военных действий в регионе» и о высокой угрозе террористических атак, которые могут затронуть граждан Великобритании. Также правительство предупредило о вероятности сбоев в поездках.
В ночь на 22 июня 2025 года США нанесли ракетно-бомбовый удар по объектам иранской ядерной программы. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна «оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа».
Таким образом, Штаты вступили в прямой конфликт с исламской республикой, поддержав Израиль.
В МИД Великобритании предупредили соотечественников, что эти действия значительно обострили ирано-израильский конфликт и ухудшили отношение к гражданам западных стран на Ближнем Востоке.
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