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В Баренцевом море сгорело российское рыболовное судно «Добрыня»

Рыболовное судно «Добрыня» сгорело дотла в Мурманской области
Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области
Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

В Баренцевом море у мыса Сюэттениеми утром 23 июня загорелось маломерное судно «Добрыня», сообщила пресс-служба управления МЧС по Мурманской области. Обошлось без пострадавших, однако от «Добрыни» почти ничего не осталось.

«В результате происшествия судно сгорело полностью. Разлива нефтепродуктов нет», — говорится в сообщении. Специалисты устанавливают причину пожара.

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Фото:МЧС Приморского края

Как сообщает агентство Nord-News, судно выгорело и затонуло, находившиеся на нем люди занимались любительской ловлей краба. При этом неизвестно, было ли у них законное основание для промысла.

В эти дни в Мурманской области действует высокий (IV) уровень пожарной опасности, напоминает ГТРК «Мурман». По данным МЧС, с 23 по 24 июня особенно сложной ситуация будет в Кандалакшском, на юге Кольского и Печенгском районах.

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Теги
Денис Малышев
Мурманск судно треска пожар МЧС
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