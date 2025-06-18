В порту Находка загорелся пришвартованный на ремонт траулер

В Находке загорелся стоявший у причала на ремонте траулер «Капитан Масловец»

Фото: МЧС Приморского края

В морском порту Находка на борту рыболовного судна, вставшего у причала на ремонт, произошел пожар, сообщили в управлении МЧС по Приморскому краю. По данным ведомства, никто пострадал.

«С судна шел густой дым, горел кабель масляного радиатора в машинном отделении. Ликвидирован на площади 15 «квадратов», — говорится в сообщении МЧС.

Траулер «Капитан Масловец» был введен в эксплуатацию в 1991 году и ходит под флагом России. Длина — 105 м, ширина — 16 м. Валовый тоннаж судна составляет 4407 т.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре уточнили, что инцидент произошел в 16:00 по местному времени (09:00 мск). Огонь вспыхнул в машинном отделении судна «Капитан Масловец», пришвартованном на причале 61 морского порта Находка на территории ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства», отметили в ведомстве.

Прокуратура проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.