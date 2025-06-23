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Умер актер «Театр.doc» Сергей Букреев

Сергей Букреев
Сергей Букреев (Фото: teatrdoc.ru)

В возрасте 56 лет актер «Театр.doc» Сергей Букреев ушел из жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщил театр на своей странице во «ВКонтакте».

«22 июня 2025 года умер Сергей Букреев, замечательный артист и особенный, очень хороший человек. Большой, яркий, громкий и бесконечно преданный театру как великой и веселой игре», — говорится в сообщении.

Букреев играл роль в спектакле «Палачи», вышел в антракте и упал на улице без сознания. Врачам не удалось спасти его жизнь, актер скончался в течение нескольких дней.

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В театре артист был известен по ролям в спектаклях «Новая Антигона», «Кастинг» и «Кто любит Панкратова».

Помимо этого Букреев снимался в фильмах и сериалах. Среди проектов с его участием — «Горячая точка», «Свидетели», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «След», «Можете звать меня папой», «Агентство скрытых камер», «Саша добрый, Саша злой», «Граница времени», «Дело врачей» и многие другие.

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Теги
Александра Озерова
актер театр некролог смерть сердечный приступ
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