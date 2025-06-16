«Авито» проверит объявление о продаже системы РЭБ в Белгородской области

«Авито» направило объявление о продаже системы РЭБ под Белгородом на проверку

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Модераторы «Авито» дополнительно проверят опубликованное на сайте объявление о продаже системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Белгородской области, на которое ранее обратил внимание губернатор региона Вячеслав Гладков. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Авито».

«В настоящее время объявления о продаже РЭБ направлены на дополнительную проверку», — говорится в сообщении.

О выставленной на продажу системе РЭБ Гладков рассказал во время совещания регионального правительства. Он предположил, что она может быть из партии военного оборудования, переданного приграничным районам для защиты от БПЛА. По словам губернатора, несколько месяцев назад он видел «нераспакованную» систему РЭБ, когда посетил Мокрую Орловку.

Гладков попросил регионального министра цифрового развития проверить, где она сейчас находится. Глава региона обещал «персональные разборки», если его опасения подтвердятся.

С начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается налетам беспилотников ВСУ. Для защиты от воздушных атак местные власти получили системы РЭБ на общую сумму около 1 млрд руб. Их устанавливают на машины скорой помощи, коммунальную технику, пассажирские автобусы и муниципальный транспорт.