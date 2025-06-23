ЦАХАЛ сообщила о срабатывании сирен в некоторых регионах Израиля

В некоторых районах Израиля сработали системы ПВО из-за пуска ракет со стороны Ирана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата ударов», — говорится в сообщении.

Граждан попросили оставаться в убежищах. В 3:24 мск военные разрешили людям покинуть укрытия.

По информации Ynet, тревогу объявили, в частности, в центральной части страны из-за пуска баллистической ракеты. Сигналы прозвучали в долине Бекаа, городах Дан, Яркон, Лахиш, Самария.

Ранее в центре столицы Ирана сработала система ПВО.

Израиль и Иран обмениваются ударами с середины июня. Израильская сторона заявила, что Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.

В ночь на 22 июня США атаковали важнейшие объекты иранской ядерной программы. Американские самолеты B-2 сбросили на них не менее шести 15-тонных противобункерных бомб, подлодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk.

Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». Позднее он отметил, что после ударов Вашингтона в Иране может произойти смена режима.

Постпред республики при ООН Амир Саид Иравани заявил, что США атаковали иранские объекты под надуманным и абсурдным предлогом.