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Ходивший из Петербурга в Стокгольм паром Princess Maria пустили на лом

Паром Princess Maria
Паром Princess Maria (Фото: Ростислав Кошелев / РИА Новости)

В Турции пустили на лом один из самых известных круизных паромов Балтики — Princess Maria, ходивший по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки — Таллин — Стокгольм, написало финское издание Moottori. По его данным, последний владелец судна весной передал «Принцессу», переименованную в Moby Dadа, на судоразборную верфь в турецкой Алиаге на берегу Эгейского моря.

До того как начать ходить из Швеции в Петербург, Princess Maria называлась Finlandia. 166-метровый паром был построен в 1980 году на верфи в Турку и был в то время одним из самых больших автопассажирских паромов в мире. Судно много лет курсировало между Хельсинки и Стокгольмом.

Пассажировместимость парома составляла 1638 (1638 коек и 605 кают). Также на борту помещалось 310 автомобилей, включая 45 грузовиков. Скорость судна составляла 41 км/ч (или 22 узла).

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Фото:dwship.co.kr

В 2010 году судно приобрела круизная компания St. Peter Line, зарегистрированная на Мальте. Она переименовала «Финляндию» в Princess Maria и пустила под мальтийским флагом по маршруту Стокгольм — Петербург через Хельсинки и Таллин. Зарубежным туристам, выбравшим круиз, для путешествия в Россию не требовалась виза.

В 2016-м Princess Maria была продана новому владельцу — итальянской компании Moby Lines — и получила имя Мoby Dada. Паром перекрасили, изобразив по бортам популярных героев диснеевских мультфильмов, и направили из Балтики в Средиземное море. Там он долгое время ходил между Ниццей и Корсикой также в качестве круизного судна.

В 2024 году паром поставили для перевозки пассажиров и автомобилей между Алжиром, Францией и Испанией, следует из данных онлайн-трекера морского транcпорта Vesseltracker. В марте 2025 года его сдали на лом в Турцию.

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Теги
Денис Малышев
паром Санкт-Петербург Стокгольм Хельсинки Турция
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