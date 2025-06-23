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Война Израиля и Ирана ,  
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КСИР сообщил о 21-й волне ударов ракетами и дронами по Израилю

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Иран провел 21-ю волну ракетной операции, нанеся удары по всей территории Израиля, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своем телеграм-канале.

Для атаки были применены твердотопливные и жидкотопливные ракеты, а также дроны-камикадзе.

«Были использованы твердотопливные и жидкотопливные ракеты, а также беспилотники-смертники. Революционная гвардия изменила тактику обстрела Тель-Авива и Хайфы и нанесла удары по нескольким районам с севера на юг оккупированных территорий», — говорится в сообщении.

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22 июня 2025 года Иран атаковал Израиль после бомбардировки со стороны США. Было запущено около 40 ракет. Они и их осколки упали в десяти местах — горном массиве Кармель на северо-западе Израиля, в Хайфе и в Большом Тель-Авиве.

Иран заявил, что удары были нанесены по аэропорту Бен-Гурион, центру биологических исследований и центрам командования.

Рано утром 23 июня в некоторых районах Израиля сработали системы ПВО из-за пуска ракет со стороны Ирана. «В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата ударов», — говорилось в сообщении армии Израиля. 

Граждан попросили оставаться в убежищах. В 3:24 мск военные разрешили людям покинуть укрытия.

КСИР сообщил о 21-й волне ударов ракетами и дронами по Израилю
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Теги
Александра Озерова
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