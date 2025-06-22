Последствия удара Ирана по Израилю после атаки США. Видео

Video

Иран после атаки США на ядерные объекты нанес удар по Израилю. В Сети появились кадры последствий иранских ударов. На них видны обломки и работа спасателей на месте удара.

По сведениям Maariv, было запущено около 40 ракет. Они и их осколки упали в десяти местах — горном массиве Кармель на северо-западе Израиля, в Хайфе и в Большом Тель-Авиве.

Иран заявил, что удары наносились по аэропорту Бен-Гурион, центру биологических исследований и центрам командования.