Экс-посол в США предложил встречу экспертов «ядерной пятерки» в Швейцарии

Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Было бы полезно организовать встречу стран «ядерной пятерки» в Швейцарии, чтобы возобновить переговоры о контроле над ядерными вооружениями, заявил бывший посол России в США Анатолий Антонов на сессии «Многополярный ядерный мир» XI международного форума «Примаковские чтения», передает корреспондент РБК.

По словам Антонова, сейчас важно было бы возобновить дискуссии и очные переговоры между неправительственными экспертами по вопросам контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия.

«Было бы неплохо, если, скажем, швейцарские коллеги — если, разумеется, они все-таки вернутся к своей высоко ранее уважаемой нейтральной и беспристрастной позиции — организовали бы встречу представителей «ядерной пятерки» для возобновления дискуссии о перспективах пятистороннего процесса контроля над ядерным вооружением», — сказал Антонов.

Он признался, что в 2009 году во время разработки договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) «такой подкорки нам явно не хватало». «Очевидно, что результаты такой работы могли быть востребованы, когда начнутся реальные переговоры», — сказал Антонов.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году, договорившись сократить число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков. Срок действия соглашения истекает в феврале 2026 года, в феврале 2023-го Москва приостановила участие в договоре. Президент Владимир Путин связал этот шаг со стремлением США и НАТО нанести «стратегическое поражение» и неоднократными отказами Москве в предусмотренных договором инспекциях американских объектов.

В апреле секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что начало переговоров с США по поводу стратегической безопасности или контроля над вооружениями пока сложно представить.

«Ядерная пятерка» — это неофициальный термин, обозначающий пять государств, признанных в качестве ядерных держав в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): США, Россия, Китай, Великобритания и Франция. ДНЯО был подписан в 1968 году.

Вторым треком называют консультации на неформальном, неправительственном уровне с участием экспертов и общественных деятелей. Антонов был чрезвычайным и полномочным послом России в США с августа 2017-го по октябрь 2024 года, замминистра иностранных дел России с декабря 2016-го по август 2017 года, замминистра обороны России в 2011–2016 годах.