Грушко заявил о возможности упреждающего ответа на противоракеты НАТО
Россия не исключает упреждающих действий в случае угрозы со стороны НАТО, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель главы МИД России Александр Грушко.
По его словам, хоть процесс совершенствования интегрированной системы противоракетной и противовоздушной обороны альянса всегда сталкивался со сложностями, Россия в случае угрозы готова превентивно действовать для защиты своих интересов.
«Наша реакция будет зависеть от возникающих угроз. Еще раз отмечу, в ответ на любые враждебные действия в отношении России мы будем принимать все необходимые контрмеры, в том числе упреждающие», — сказал он.
Так Грушко отреагировал на недавнее заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сделанное в начале июня. Он заявил, что страны альянса должны увеличить траты на противоракетную и противовоздушную оборону на 400%.
«Дело в том, что нам нужен резкий скачок в нашей коллективной обороне. Нам необходимо больше сил и возможностей для полной реализации наших оборонных планов. <...> Угроза не исчезнет даже после окончания войны на Украине», — уверен Рютте.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года