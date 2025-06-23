Грушко заявил о возможности упреждающего ответа на противоракеты НАТО

Александр Грушко (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Россия не исключает упреждающих действий в случае угрозы со стороны НАТО, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель главы МИД России Александр Грушко.

По его словам, хоть процесс совершенствования интегрированной системы противоракетной и противовоздушной обороны альянса всегда сталкивался со сложностями, Россия в случае угрозы готова превентивно действовать для защиты своих интересов.

«Наша реакция будет зависеть от возникающих угроз. Еще раз отмечу, в ответ на любые враждебные действия в отношении России мы будем принимать все необходимые контрмеры, в том числе упреждающие», — сказал он.

Так Грушко отреагировал на недавнее заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сделанное в начале июня. Он заявил, что страны альянса должны увеличить траты на противоракетную и противовоздушную оборону на 400%.

«Дело в том, что нам нужен резкий скачок в нашей коллективной обороне. Нам необходимо больше сил и возможностей для полной реализации наших оборонных планов. <...> Угроза не исчезнет даже после окончания войны на Украине», — уверен Рютте.