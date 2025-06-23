Суд оштрафовал «Википедию» на 3 млн. руб. за пропаганду педофилии
Таганский районный суд Москвы оштрафовал фонд Wikimedia Foundation Inc., которому принадлежит российская «Википедия», за отказ удалить пропаганду педофилии, сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Wikimedia Foundation Inc.» признан виновным в ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП (пропаганда педофилии), суд наложил на него штраф в размере 3 миллионов рублей.
Wikimedia Foundation — американская некоммерческая организация, обеспечивающая работу «Википедии».
Российские суды и ранее неоднократно штрафовали фонд за отказ удалить ту или иную статью из «Википедии». Например, в феврале 2023 года суд оштрафовал Wikimedia на 2 миллиона рублей за статьи об армии.
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