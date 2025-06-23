Расчленившего сожительницу Коэна оштрафовали за хулиганство

Виктор Коэн (Фото: viktor_koen / VK)

Обвиненного в расчленении сожительницы Виктора Коэна оштрафовали на 60 тыс. руб. за мелкое хулиганство, сообщили РБК во Фрунзенском районном суде Владивостока.



Коэна признали виновным по ч. 3 ст. 20.1 КоАП России. Она, в частности, предусматривает наказание за публикацию в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и демонстрирует неуважение к обществу и государству.

Коэна арестовали в 2014 году. Тогда его заподозрили в убийстве сожительницы, 26-летней Галины Колядзинской, которая пропала в ноябре 2011 года. Уголовное дело возбудили спустя почти три года, после чего Коэн дал признательные показания, заявив, что убил девушку во время ссоры, расчленил тело и сжег останки в лесу. В августе 2015 года подозреваемого приговорили к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы. Однако приговор отменили после апелляции. В июне 2016 года Коэна вновь признали виновным.

Сам Коэн обвинения отрицает и утверждает, что признание дал под пытками. В апреле 2024 года он вышел на свободу. Коэн ведет блог, где рассказывает о своем деле. Он также продает мерч, в ассортименте которого ранее была одежда с изображением мясорубки, с помощью которой Коэн расчленил останки убитой.