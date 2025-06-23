Челябинская журналистка погибла в ДТП с маленькой дочерью

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Журналистка Алиса Иванникова с дочерью погибли в ДТП, сообщает Союз журналистов Челябинской области в своем «ВКонтакте». Авария произошла на 18-м км автодороги Южноуральск — Магнитогорск, отметили в региональной Госавтоинспекции.

Иванникова с 2015 года работала корреспондентом АНО «Редакция газеты «Искра». В 2017 году ее назначили главным редактором. В 2024 году она стала заместителем главного редактора сетевого издания «ЧелГИД». У нее было трое детей.

ДТП произошло из-за того, что водитель 1985 года рождения не справился с управлением во время дождя. Автомобиль Mitsubishi Outlander съехал в правый кювет и перевернулся. Иванникова с дочерью 2013 года рождения были пассажирами, погибли на месте. Кроме того, еще один пассажир, мальчик 2019 года рождения, получил травмы и был госпитализирован. В Госавтоинспекции уточнили, что мальчик ехал без детского кресла.