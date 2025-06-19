Исполнительный директор Федерации волейбола Санкт-Петербурга погиб в ДТП
Исполнительный директор Федерации волейбола Санкт-Петербурга Виктор Карасев трагически погиб 18 июня, сообщается на сайте организации.
Карасеву было 78 лет. Он был заслуженным тренером России (много лет работал в ТТУ (ныне — «Ленинградка»)), судьей всесоюзной категории (работал на матчах чемпионата и Кубка СССР в 1974-1980 годах). В 2014-м стал исполнительным директором региональной федерации.
«Светлая память о человеке, посвятившем десятилетия своей жизни ленинградскому волейболу, навсегда останется в наших сердцах», — отметили в федерации.
В клубе «Ленинградка», исполнительным директором которой Карасев работал в 2004-2014 годах, сообщили, что он погиб в ДТП.
Соболезнования в связи со смертью Карасева выразили Всероссийская федерация волейбола и петербургский «Зенит».
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