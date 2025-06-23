Рабочий день в России сократился впервые за три года

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Средняя продолжительность рабочего дня в России впервые за три года сократилась на 0,1% или — на четыре минуты, в сравнении с 2024 годом, и в январе-марте 2025-го составила 7,54 часа (7 часов 32 минуты). Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Тому сопутствуют несколько причин:

появляется баланс на рынке труда, чему способствуют гибкий график и дистанционная или проектная работа, поделился аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов;

все больше сотрудников предпочитают частичную занятость, так в 2025 году неполный день работали 3,5% человек тогда как в 2024-м — 3,2%, отметили в hh.ru.

Наименьшая продолжительность рабочего дня характерна в сферах воздушного транспорта, добычи угля, производства мебели, а наибольшая — в рыболовстве, пассажирском транспорте, добыче металлических руд и в здравоохранении, отмечает Росстат

В марте 2024-го эксперты государственной службы статистики отмечали, что в России в 2023 году длина рабочего дня выросла до 7,17 часов. Такой показатель стал максимальным за 19 лет.

Предыдущий максимум был зафиксирован в допандемическом 2019 году — тогда средняя длительность рабочего дня составляла 7,15 часа, а за год средний работник отрабатывал 1,76 тыс. часов. Однако на фоне роста безработицы и локдаунов в 2020 году произошел откат назад — до 7,06 часа в день и 1,74 тыс. часов в год соответственно. В 2021–2022 годах наблюдался компенсаторный рост длительности рабочего времени.