Над Тегераном прозвучали взрывы
В Тегеране сработала система ПВО, сообщает Mehr.
Сигнал сработал на севере города. По информации Fars, город атаковали израильские беспилотники. Агентство сообщает, что к северо-западу от столицы страны были замечены два светящихся объекта.
Над центром города прогремела серия взрывов.
Израиль и Иран обмениваются ударами с середины июня. В ночь на 22 июня США атаковали важнейшие объекты иранской ядерной программы. Американские самолеты B-2 сбросили на них не менее шести 15-тонных противобункерных бомб, подлодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk.
Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». Он считает, что после ударов Вашингтона в Иране может произойти смена режима.
Постпред республики при ООН Амир Саид Иравани заявил, что США атаковали иранские объекты под надуманным и абсурдным предлогом.
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