Над Тегераном прозвучали взрывы

В Тегеране сработала система ПВО, сообщает Mehr.

Сигнал сработал на севере города. По информации Fars, город атаковали израильские беспилотники. Агентство сообщает, что к северо-западу от столицы страны были замечены два светящихся объекта.

Над центром города прогремела серия взрывов.

Израиль и Иран обмениваются ударами с середины июня. В ночь на 22 июня США атаковали важнейшие объекты иранской ядерной программы. Американские самолеты B-2 сбросили на них не менее шести 15-тонных противобункерных бомб, подлодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk.

Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». Он считает, что после ударов Вашингтона в Иране может произойти смена режима.

Постпред республики при ООН Амир Саид Иравани заявил, что США атаковали иранские объекты под надуманным и абсурдным предлогом.