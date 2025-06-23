Постпред Ирана при ООН назвал надуманным предлог для атаки США

США нанесли удар по иранским ядерным объектам под надуманным предлогом, заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред республики Амир Саид Иравани.

Соединенные Штаты, по словам дипломата, являются единственной страной, которая «применила ядерное оружие, убив миллионы людей в двух городах».

«И теперь эта страна вновь прибегла к незаконной силе, развязала войну против моей страны под надуманным и абсурдным предлогом недопущения появления у Ирана ядерного оружия», — заявил Иравани.

Происходящее постпред назвал «горькой и трагической иронией».

С середины июня Израиль и Иран начали обмениваться ударами. Израильская сторона в качестве причины атак назвала данные о том, что Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.

В ночь на 22 июня США атаковали три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американские самолеты B-2 сбросили на них не менее шести 15-тонных противобункерных бомб, подлодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk.

Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». Позднее президент США заявил, что после ударов Вашингтона в Иране может произойти смена режима.